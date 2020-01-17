شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستقرام» يعلن تعديلات جديدة في آلية عرض الصور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن موقع إنستقرام، المخصص لعرض الصور، إخفاء الصور المعدلة على كافة الحسابات.
وكانت المنصة في ديسمبر الماضي أعلنت عن طرحها ميزة التحذير من المعلومات الكاذبة التي تستخدم مدققي الحقائق من طرف ثالث للحد من انتشار المعلومات الخاطئة.
وتحدد الميزة الآن بعض الأعمال الفنية التي يتم معالجتها رقميًا على أنها معلومات خاطئة وتخفي الصور، وبالرغم من أن سياسات إنستغرام الجديدة فيما يتعلق بالصور المزيفة قد تساعد في وقف موجة الدعاية الكاذبة، إلا أنها تسبب الضرر لبعض الفنانين الذين يعتمدون على المنصة للترويج لأعمالهم.
وقالت المنصة في تعليق لها: إنها ستتعامل مع الصور بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع جميع المعلومات الخاطئة على إنستقرام، وإذا حدد مراقبو الحقائق الصورة على أنها كاذبة، فإن ذلك يعني تصفيتها من توصيات إنستغرام مثل صفحات الوسوم وعلامة تبويب استكشف.
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