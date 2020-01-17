اندلاع حريق على متن قارب في دبي

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دبي: اندلع حريق الجمعة على متن يخت قبالة ساحل إمارة دبي، بحسب ما أعلنت حكومة دبي في بيان.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي شب في أحد اليخوت "نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود".
وبحسب البيان فإنه لم يتم تسجيل أي اصابات، وتم إنقاذ 3 اشخاص كانوا على متن السفينة.
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