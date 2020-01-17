الإمارات والسودان تبحثان التعاون بين البلدين

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ابوظبي: أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بحسب بيان رسمي. وقال البيان إنه تم بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة".
بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل، تعهّدت السعودية والإمارات إيداع 500 مليون دولار (455 مليون يورو) في المصرف المركزي السوداني، وتقديم مساعدات غذائية وأدوية ومشتقات نفطية بقيمة 2,5 مليار دولار، من دون إيضاح ما إذا كانت المساعدات عبارة عن هبة أو قرض.
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