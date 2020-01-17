دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أفضل الطرق لتأمين حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد انتشار سرقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد اختراق الهواتف الذكية، ومعرفة الأماكن التي تواجد بها صاحبها عبر تقنية GPS، بات ضرورياً معرفة كيف يمكن لكل شخص حماية حساباته المختلفة على السوشبال ميديا.

وقد كشف خبير في الإعلام الجديد والسوشيال ميديا عن أفضل الطرق لتأمين الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحمايتها من الاختراق.

اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في متصفح فايرفوكس alqiyady 1 اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في متصفح فايرفوكس

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وقال الخبير أنه هناك عدة خطوات مهمة يجب اتباعها من أجل تأمين الحسابات الشخصية على السوشيال ميديا بمختلف مواقعها، بجانب الأرقام والهواتف الشخصية، وعدم معرفة موقع المستخدم.

وأوضح أنه في البداية يجب تأمين البريد الإلكتروني بشكل جيد، حيث نصح باستخدام الجيميل، لأنه أقوى من ناحية التأمين، كما أنه صعب الاختراق.

أشهر طرق الاحتيال الإلكتروني التي يجب أن تحذر منها alqiyady 1 أشهر طرق الاحتيال الإلكتروني التي يجب أن تحذر منها

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وتابع قائلاً أنه من الضروري أيضاً عدم استخدام البريد الإلكتروني الأساسي في البيانات المتاحة للمتابعين، وينطبق الأمر نفسه على رقم الهاتف، حيث يجب أن يكون غير ذلك المسجل في البريد الإلكتروني.

وعن الحسابات التي يتم سرقتها، قال الخبير أن هناك بعض المحتالين الذين لهم علاقات مع شركات الاتصالات يقومون بسحب الأرقام الشخصية بأساليب مختلفة، وذلك لتغيير الأرقام السرية وسرقة الحسابات، لذا من المهم وضع رقم هاتف غير المسجل من أجل تأمين الحسابات.

كما نصح بالرد على المستخدمين غير المعروفين من خلال الرسائل المباشرة وليس عبر البريد الإلكتروني.المزيد:

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