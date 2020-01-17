دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كويكب ذهبي يمكنه جعل كل سكان الأرض مليارديرات

ذكرت تقارير فلكية أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تسعى لدراسة كويكب قريب من كوكب الأرض، يحتوي على كميات هائلة من الذهب، الكفيل بجعل كل شخص على كوكبنا مليارديراً.

الكويكب الذي أطلق عليه اسم Psyche يقع بين مدارات كوكبي المريخ والمشترى، وهو مصنوع من المعدن الصلب، كما أنه غني بالذهب والبلاتين والنيكل والحديد.

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وبحسب تقديرات علماء ناسا أن كميات المعادن المختلفة الموجودة على هذا الكويكب تساوي ما يقرب من 8 آلاف كوادريليون جنيه إسترليني (كوادريليون: عدد يساوي مليون مليار).

وقالت التقارير أنه إذا نُقل هذه الكمية الهائلة من المعادن إلى الأرض، فإنها ستؤدي إلى تدمير أسعار السلع، وستتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي.

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هذا ومن المقرر أن تقوم وكالة ناسا بإطلاق مهمة علمية من أجل دراسة هذا الكويكب خلال صيف 2020، حيث من المتوقع أت تصل إليه بحلول عام 2026.

كما أشارت التقارير إلى أن ناسا لا تخطط لإجراء أي تعدين على كويكب Psyche 16، وأن مهمتها الفضائية المنتظر ستقتصر على أغراض علمية فقط.المزيد:

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