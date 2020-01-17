العثور على جثة فتاة عليها آثار إطلاق نار شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني في العراق، بأن قوة أمنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر، إن قوة أمنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما ضمن حي طارق بمدينة الصدر شرقي بغداد، مشيرا إلى أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس.
وأضاف المصدر، أن القوة الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.
المصدر: السومرية نيوز
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