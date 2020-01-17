شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص رسالة حفتر للرئيس الروسي بشأن محادثات الأطراف الليبية في موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة سبوتنيك الروسية، عن رسالة تلقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، عبر فيها عن شكره لجهود موسكو لإحلال السلام في ليبيا، وكذلك استعداده زيارة العاصمة من أجل مواصلة الحوار الليبي.

وجاءت الرسالة كما نقلها المكتب الصحفي للكرملين:"السيد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب لكم عن شكري الخاص لجهود روسيا الاتحادية في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وأضاف حفتر في رسالته: "أشكركم وأعبر عن تأييدي الكامل لمبادرة عقد مباحثات السلام في موسكو، والتي يجب أن تقيم السلام في ليبيا. أؤكد استعدادنا لقبول دعوتكم لزيارة روسيا الاتحادية لمواصلة الحوار الذي بدأناه".

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وفي سياق منفصل وصل قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا، الذى تستضيفه برلين يوم الأحد المقبل.

وأوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء الخميس أن حفتر سيجرى الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس دندياس.

هذا، ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.