شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى وإصابة 2 آخرين جراء اعتداء إرهابى بمدينة حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مدنى وأصيب اثنان آخران نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية فى سوريا، وذكرت وكالة أنباء سوريا (سانا) بأن المجموعات الإرهابية قصفت بالصورايخ حى جمعية الزهراء فى مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل مدنى وأصيب اثنان آخران، يذكر أنه قتل 6 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح فى وقت سابق جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حى السكرى بالمدينة.

وتتخذ مجموعات إرهابية من الأطراف الغربية مدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على الأحياء السكنية فى المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة، ما يؤدى إلى مقتل وإصابة المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.