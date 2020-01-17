مسؤول أممي يكشف فضيحة عن أردوغان بشأن ليبيا

قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، اليوم الجمعة، إنه قد يكون هناك خبراء عسكريين أتراك في ليبيا لكن بالتأكيد تم إرسال مسلحين من فصائل المعارضة السورية إلى الأراضي الليبية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن منذ أيام بدء إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموجب مع يقول إنه اتفاق بين أنقرة وحكومة فايز السراج التي طلبت رسميا من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد ذكر أن تركيا أغرت المقاتلين الموالين لها من الميليشيات المقاتلة ضد الجيش السوري، بالمال وبإغراءات أخرى، من أجل إرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.

ويعتبر لواء الحمزات على رأس الألوية السورية التي انضمت للقتال في ليبيا، حيث تم نقل أفراد منه إلى تركيا ثم إلى ليبيا في رحلات طيران مباشرة بين مطار اسطنبول التركي ومعيتيقة الليبي.

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