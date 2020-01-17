9 شاحنات مساعدات أممية تعبر من تركيا إلى "إدلب"

هطاي/جام كنجو/الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الجمعة، 9 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الأممية دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا.ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق.

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