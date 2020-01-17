الكرملين: حفتر يطلب زيارة روسيا لمواصلة محادثات السلام

موسكو/ إمره أباي/ الخليج 365

أعلن الكرملين، أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، طلب زيارة روسيا لمواصلة محادثات السلام في ليبيا.

وأوضح الكرملين في بيان، الجمعة، أن حفتر بعث برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب من خلالها عن شكره للجهود الروسية في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن حفتر مستعد لقبول دعوة بوتين لزيارة روسيا ومواصلة الحوار الذي بدأوه في موسكو.

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وبمبادرة تركية روسية، جرت الاثنين محادثات في موسكو، لوقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد.

ووقع السراج، على اتفاق لوقف إطلاق النار، خلال المباحثات، بينما طلب حفتر، الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء استشارات، إلا أنه غادر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على مقترح الهدنة.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.