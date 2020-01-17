بريطانيا تدرج "حزب الله" اللبناني تحت قانون "تجميد أصول الإرهاب"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أدرجت الخزانة البريطانية، "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري تحت قانون "تجميد أصول الإرهاب"، الذي دخل حيز التنفيذ، الجمعة.

وأوضحت الخزانة، في بيان، أنها أدرجت "اعتبارا من الخميس 16 يناير (كانون الثاني)، حزب الله بالكامل (بجناحيه السياسي والعسكري) تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية".

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وكانت الحكومة البريطانية، بموجب قواعدها، تدرج الجناح المسلح فقط للحزب تحت هذا التصنيف.



وفي السياق، اطّلع وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، من السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنيغ، على دخول قانون "تجميد أصول الإرهاب" حيز التنفيذ، بعد انتهاء مفعول القانون القديم في هذا الخصوص.

جاء ذلك في لقاء بحث خلاله جريصاتي أيضا، بمكتبة في القصر الجمهوري، مع رامبلينغ، آخر المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.