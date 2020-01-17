إصابة 13 فلسطينيا خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 13 فلسطينيا، بجراح وحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 13 مصابا بينهم ثلاثة بالرصاص المطاطي، وعشرة بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.



وأوضحت أنها تعاملت مع المصابين ميدانيا.



فيما قال شهود عيان، للأناضول، إن مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



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وأوضح الشهود، أن المواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان.



وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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