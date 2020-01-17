"الإغاثة" التركية توزع مساعدات على النازحين واليتامى بسوريا

اعزاز/عمر قوبران/الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) مساعدات شتوية ونقدية على النازحين واليتامى السوريين المقيمن في مخيمات النزوح في مدينة اعزاز شمالي محافظة حلب.

وفي حديثها للأناضول، قالت رئيسة الجناح النسائي في فرع هيئة الإغاثة بإسطنبول، فاطمة تورك، "للتعبير عن عدم الصمت حيال المأساة في سوريا، وزعنا الفحم لـ 350 عائلة، وبطانيات ومدافئ لـ 950 نازحا في مدينة اعزاز (شمالي حلب)".

وأكدت تورك، على مواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين في المنطقة. ووزع الجناح النسائي الهدايا المختلفة على الأطفال السوريين.

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كما أعلن رغائب أردوغان المسؤول عن أنشطة الهيئة في سوريا، في بيان، عن توزيع مساعدات نقدية على 5 آلاف يتيم في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وعلى صعيد متصل، اطلقت جمعية "صدقة طاشي" الخيرية التركية حملة جمع مساعدات نقدية لصالح النازحين من إدلب السورية بحسب بيان صادر عنها.

وبخصوص كيفية التبرع للحملة من داخل تركيا، أوضح البيان أن ذلك يتم عبر إرسال رسالة قصيرة تكتب فيها كلمة "İDLİB" إلى الرقم "6780" حيث سيتم التبرع بـ10 ليرات (نحو دولار ونصف) عن كل رسالة.

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