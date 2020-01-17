إعلان نتائج رالي داكار السعودية النهائية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت هيئة الرياضة، اليوم الجمعة، النتائج النهائية لرالي داكار السعودية 2020، والذي وصل لآخر مراحله في “القدية” بعد مشوار بدأ منذ الخامس من يناير عبر عدة مراحل، ووصل عدد الدول المشاركة إلى 62 دولة من 6 قارات حول العالم. فئة السيارات: الأول: الأسباني كارلوس ساينز. الثاني: القطري ناصر العطية. الثالث: الفرنسي بيتر هانسيل. فئة الدراجات النارية: الأول: الأمريكي ريك برابك. الثاني: التشيلي بابلو كوينتانيا . Advertisements الثالث: الأسترالي توبي برايس. فئة الشاحنات: الأول: الروسي أندري كارجينوف. الثاني: الروسي انطوان شيبالوف. الثالث: البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش فئة الدراجات الرباعية: الأول: التشيلي إغناسيو كاسالي. الثاني: الفرنسي سيموت فيتسه. الثالث: البولندي رافال سونيك.

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