حساب المواطن يحدد آخر موعد لتحديث بيانات المستفيدين

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين، إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية القادمة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له، إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا القحطاني، المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن، إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير، حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية «القادمة».

وحول كيفية تحديث البيانات قال القحطاني، إنه يتم من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج : والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد ساري المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأكد القحطاني أن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيراً إلى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26 (يناير 2020).