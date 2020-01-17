شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الخطوط السعودية» بشأن تفتيش المسافرين على باب الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضح مصدر بالخطوط الجوية السعودية أن ما تتخذه الخطوط من إجراءات تفتيش للركاب قبل الدخول إلى طائراتها إجراء نظامي تتبعه في كثير من رحلاتها.

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جاء ذلك تعليقا على رفض مسافر سوداني الجنسية الخضوع للتفتيش قبل الصعود للطائرة بمطار الخرطوم، حيث وثق رفضه بمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المسافر السوداني يرفض التفتيش معللا ذلك بخضوعه للتفتيش في المطار، الأمر الذي أحدث ضجة على مدخل الطائرة ليتم استدعاء أمن المطار لإنزاله من السلم وإخراجه، – حسب “عكاظ”-.

وأكدت الخطوط السعودية في قواعدها المنظمة على حقها في منع أي راكب من السفر في حالة رفضه للتفتيش.