شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة دفع ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أوضحت الإدارة العامة للمرور الطريقة التي يتم بها دفع ثمن المركبة في خدمة “مبايعة المركبات” عبر منصة أبشر، مشيرة إلى أن المشتري يدفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عبر خدمة سداد، ثم يقوم بالتأمين على المركبة لإتمام عملية الشراء.
وبينت إدارة المرور أن الخطوة التي تلي دفع الرسوم والتأمين على المركبة، هي تحويل ثمن المركبة من قبل المشتري للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة في البنك السعودي البريطاني “ساب”.
وأضافت أنه بعد إتمام عملية المبايعة يتم تحويل ثمن المركبة من قبل الحساب الوسيط الخاص بالخدمة إلى حساب البائع الشخصي.
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