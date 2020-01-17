شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف فورى للقتال فى إدلب السورية.. لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير فى سوريا "فشل مرة أخرى فى حماية المدنيين، وقالت باشليه - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم فى ضربات صاروخية من الجو والبر".



كانت الأمم المتحدة، قد أشارت فى وقت سابق إلى أن نحو 350 ألف سورى معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر، لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا، جراء القتال فى محافظة إدلب.