شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تونسى: تركيا تجر المنطقة للحرب.. وزيارة الغنوشى لأنقرة خطر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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أكد النائب بالبرلمان التونسى منجى الرحوي، أن زيارة راشد الغنوشى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إلى أنقرة خطر على أمن تونس، مشيراً إلى أن تركيا تجر المنطقة إلى حرب، وأن الغنوشى تورط فى هذا بلقائه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأوضح الرحوى - فى مقابلة مع قناة (العربية) بثتها اليوم الجمعة أن مسألة إزاحة الغنوشى عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتا إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان فى العالم.



وأثارت زيارة الغنوشى إلى تركيا غضبا شعبيا وبرلمانيا، حيث دعا النائب عن كتلة الديمقراطية، منجى الرحوي، خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، مساء الأربعاء، إلى ضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشى أمام مجلس الأمن القومى التونسى على خلفية زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.