شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبّه أهالي مكة: نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة حتى العاشرة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شمل جدة والقنفذة والليث والعاصمة المقدسة والخرمة وخليص وتربة ورابغ والجموم وبحرة والمويه ورنية.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى – الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.