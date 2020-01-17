شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون»: استئناف تدريب الطلاب السعوديين قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، عن استئناف برنامج تدريب العسكريين السعوديين مجدداً في وقت قريب عقب انتهاء التحقيقات في حادثة إطلاق النار التي شهدتها القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.

صرح بذلك جوناثان هوفمان، كبير المتحدثين باسم البنتاجون، وقال إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات الجديدة بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يتدربون في أمريكا.

يذكر أن البنتاجون سبق وأعلن أنه سيضطلع بدور أكبر في فحص الطلاب الأجانب القادمين للتدريبات العسكرية على الأراضي الأمريكية.