خامنئي: إيران وجهت «صفعة» لأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المرشد الإيراني علي خامنئي في خطبة الجمعة اليوم، والتي ألقاها بنفسه لأول مرة منذ 2012، أن الضربات الصاروخية الإيرانية لأهداف أمريكية في العراق هذا الشهر؛ وجهت «صفعة على وجه الولايات المتحدة، وأظهرت أن الله معنا»، وأطلقت إيران صواريخ في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري على أهداف أمريكية في العراق وسط تصاعد التوتر؛ إثر مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني، والمقرب من خامنئي في ضربة أمريكية بطائرة مُسيّـرة في الثالث من الشهر نفسه.

وقال خامنئي: «قدرة إيران على توجيه مثل هذه الصفعة لقوة عالمية، تظهر أن الله معنا». ووصف توجيه ضربات صاروخية لأهداف أمريكية في العراق بأنه «من أيام الله»، وقوبلت كلماته بهتافات «الموت لأمريكا».

وأضاف خامنئي في خطبة الجمعة أنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وأن سعيها لممارسة ضغوط على إيران لن تفلح.

وأوضح خامنئي: إن الدول الأوروبية لا يمكن الوثوق بها؛ بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

واتهم خامنئي «أعداء إيران»؛ وهو تعبير يشير عادة إلى واشنطن وحلفائها، بمحاولة استخدام مسألة إسقاط إيران طائرة أوكرانية بالخطأ؛ للتغطية على مشاهد الحزن العامة التي أعقبت اغتيال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني.