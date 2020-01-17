شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاستهداف الإرهابي لموقع عسكري في النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات، بشدة الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في النيجر، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وذويهم. (وام)

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