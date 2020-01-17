«السيادي» السوداني يعلن تعيين مدير جديد لجهاز المخابرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أعلن مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان، أمس الخميس، عن تعيين الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة، وفق بيان نشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك». وقال المجلس إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز، بعدما تصدى الجيش لحركة «تمرد» قام بها عناصر في الجهاز رفضاً لخطة إعادة هيكلته.

وكان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أعلن أن مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة «تمرد» قام بها عناصر في الجهاز؛ رفضاً لخطة إعادة هيكلته.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة «تمرد» نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية الأربعاء.

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وفي السياق أدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري، أمام رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ وذلك بحضور رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد. وبحسب قرار تشكيل اللجنة، فإن اللجنة تختص ب«الاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا من التابعين لجهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات)». ومن المقرر أن تقوم اللجنة بجمع البيانات وسماع الشهود وحصر الخسائر البشرية والمادية، وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وتلف للممتلكات الخاصة والعامة. وتحدد اللجنة المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها، إلى جانب تحديد ورفع قوائم تحتوي على كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث. كما نص قرار تشكيل اللجنة على حقها في «الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كل المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله». ويحق للجنة كذلك «القبض على كل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية وتفتيشه، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها».

من جانب آخر، شددت قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان على استمرار إزالة وتفكيك النظام البائد وآلياته، وأشادت بيقظة الجيش والدعم السريع والتصدي إلى «الانقلاب» على الثورة، وأكدت التناغم والانسجام التام بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إن ما حدث خلال اليومين الماضيين من تمرد هيئة العمليات ينبغي ربطه بقطاع سياسي مهد له في ظل الفراغ الأمني. وأشاد بالقوات المسلحة والدعم السريع مؤكداً أن الثورة ماضية في سبيل تحقيق أهدافها بحراسة قوية من الشعب الذي أحدث الثورة، وطالب بالتحقيق حول هذه الأحداث وسبب ترك الأسلحة في أيدي هذه القوات لأكثر من ستة أشهر.

(وكالات)