اغتيال عراقي في الحلة وإغلاق كليات وإحراق مدارس في الجنوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

واصل المتظاهرون العراقيون، أمس، احتشادهم في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، لزيادة الضغط على الجهات المعنية لاختيار رئيس وزراء جديد، وكذلك محاسبة من قام بقتل المتظاهرين، فضلاً عن محاسبة من نهبوا ثروات وأموال العراق من الفاسدين، فيما طمأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتظاهرين بالقول: «استمروا ضد الفساد ونحن معكم»، مؤكداً أنه لا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد، في حين تواصلت عمليات الاغتيالات والخطف للمتظاهرين السلميين، واغتال مسلحون مجهولون ناشطاً مدنياً في مدينة الحلة.

ففي ساحة التحرير، وسط بغداد، واصل المتظاهرون احتشادهم في الساحة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكر مصدر محلي، أن «المتظاهرين قاموا في الساعات الأولى من صباح أمس، بقطع طريق محمد القاسم للمرور السريع لمدة ساعتين من خلال إحراق الإطارات القديمة». وأضاف أن «الطريق المذكور تم فتحه لاحقاً بعد أن انسحب المتظاهرون نحو ساحة التحرير».

وفي ذي قار قال مصدر محلي فيها: «إن مجهولين أقدموا على إغلاق كلية الطب بجامعة ذي قار بعد مباشرتها بالدوام الرسمي، صباح أمس، بعد تبليغ المتظاهرين السلميين لهم بالعودة إلى الدوام».

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ولفت إلى أن «المجهولين هاجموا أستاذة بالكلية والطالبات الموجودات في المبنى، كما ألحق الهجوم أضراراً مادية بالكلية».

وفي كربلاء، أحرق مجهولون أيضاً مدرسة الصديق المتوسطة في قضاء الحر غربي كربلاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.

وأصدر قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد زويني، أمراً بمعاقبة الضباط المسؤولين ضمن قاطع المسؤولية وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم.

من جهة أخرى، قال الصدر في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «إن التظاهرتين نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة الإصلاح المباركة لتفيء أغصان شجرة الزيتون العراقية على الشعب وأطيافه لتكون ككوكب دري لا شرقي ولا غربي يزيل عنا ظلم الاحتلال وأيدي الفساد وعتاة الإرهاب ودعاة العنف والظلام».

وأضاف: «أيها الثوار الشجعان ضد الفساد استمروا ونحن معكم، فلا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد ولا أمان مع الإرهاب ولا حرية مع التشدد». وتابع: «الاعتدال طريقنا والسلام هدفنا والسيادة مطلبنا، ولتخسأ كل أصوات العنف ودعاة الخضوع، فلا أنتم خارجيون ولا نحن تبعيون؛ بل نحن وإياكم عراقيون ما حيينا».

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية، باغتيال الناشط العراقي أحمد سعدون المرشدي برصاص مجهولين قرب منزله في حي المهندسين وسط الحلة، وفق ما ذكر موقع «العربية نت».