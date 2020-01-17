الإمارات ثالث أكثر دول العالم أماناً في 2020

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دبي - بواسطة محمد فارس دبي: أحمد البشير
تواصل دولة الإمارات، تحقيق مراتب متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية التي يعدها موقع «ناميبو»، الذي يضم أضخم قاعدة معلومات وبيانات دولية، حيث حلت الدولة في المركز الثالث بين أكثر الدول أماناً في العالم لعام 2020، متفوقة على اليابان وسويسرا وفنلندا وهولندا، وحققت 84.3 نقطة على المؤشر العام.
كما جاءت متقدمة في مؤشر تراجع مستويات الجريمة العالمية محققة 15.70 نقطة. وفي تصنيفات المدن حلت دبي في المركز 182، والشارقة 185، وأبوظبي 193 على مؤشر التلوث، والذي يرتب المدن طردياً من الأعلى تلوثاً إلى الأدنى.
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وجاءت أبوظبي في المرتبة 70 على مؤشر جودة الحياة محققة 167.25 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس المدن حسب مجموعة من المعايير بما فيها القوة الشرائية، ومستويات الأمن وجودة الرعاية الصحية. وحلت دبي في المركز ال 97، والشارقة 124 عالمياً.
وحلت دبي في المركز 152 على مؤشر كلفة المعيشة الذي يعتمد في تصنيفه على مجموعة من المعايير، وحققت دبي 92.69 نقطة من حيث القوة الشرائية، وهو بين الأعلى في العالم.
في حين حلت أبوظبي في 186 على المؤشر، وحققت 93.34 نقطة في مؤشر القوة الشرائية، وجاءت الشارقة في المركز 219، محققة 84.08 نقطة في معيار القوة الشرائية، كما حلت عجمان في المركز 243 عالمياً.
الترتيب العالمي في كلفة المعيشة
152 دبي
186 أبوظبي
219 الشارقة
243 عجمان
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مقدم من رويترز
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أدنوك: الإمارات ستضاعف محفظة الطاقة المتجددة في 10 سنوات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.