شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يحدد 5 عوامل تساهم فى نجاح مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، هو مسار لبداية المفاوضات بشأن الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هناك 5 عوام تساهم فى نجاح تلك المفاوضات لوضع حد لاشتعال الأزمة التى تشهدها العاصمة طرابلس فى الفترة الراهنة.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مسار برلين مهم للغاية خاصة أن اتفاق الصخيرات سقط على الأرض، وبالتالى فإن مسار برلين سيحتاج إلى عدة عوامل لنجاحه، أولها توافر الإرادة السياسية لكل من ألمانيا وفرنسا وروسيا والأطراف المشاركة فى مفاوضات برلين، والعامل الثانى صياغة رؤية شاملة لحل الأزمة الليبية تتمثل فى توافر الإرادات المختلفة بما فيها القوى الليبية نفسها.

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ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن العامل الثالث يتمثل فى نجاح المبعوث الأممى لليبيا الدكتور غسان سلامة فى طرح رؤية إلى جانب الرؤى الأخرى، ولا يكون فقط متلقى للرؤى والحلول، موضحا أن العامل الرابع يتضمن توافر الجدول الزمنى لتحديد الأولويات والمهام ، بينما العامل الخامس يتمثل فى استبعاد العناصر الإرهابية .

وفى وقت سابق أكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية فى بيان لها، الخميس، أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً ولا مرغوباً بين الليبيين، فهي تنتهك جهاراً نهاراً قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما يسمى حكومة الوفاق التي تمثل الواجهة السياسية للميليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على العاصمة. وحتى يصدقها الليبيون وتثبت حسن نيتها عليها أن تعلن وتلتزم أمام الملأ بوقف إرسال الأسلحة للميليشيات، وسحب المرتزقة السوريين الذين نقلتهم الى ليبيا.