شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين العمانية تلغى وتؤجل فعالياتها حدادا على وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية إلغاء وتأجيل عدد من الفعاليات التي كان من المقرر إقامتها خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقرر المجلس في الاجتماع الطارىء الذي عقده يوم الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة إلغاء اجتماعات الصحفيين العرب والذي كان مقررا عقده في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

Advertisements

كما أجمع مجلس الإدارة على تأجيل الملتقى الإعلامي العماني الأمريكي الذي كان مقررا إقامته في العاصمة الأميريكية واشنطن بداية شهر مارس القادم بجانب تأجيل الملتقيين الإعلاميين الذين كان مقررا أقامتها في محافظتي البريمي ومسندم خلال شهري فبراير ومارس.

واتفق مجلس إدارة الجمعية أيضا على تأجيل دورة الإعلام الألكتروني التي كان مقررا اقامتها في الفترة من 19 الى 21 يناير الجاري، وكذلك تأجيل الدورة الميدانية للمصورين الصحفيين وسيتم تحديد مواعيد جديده للفعاليات.

وناقش المجلس أيضا تحديد موعدا جديدا لاجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين وايضا اجتماعات انتخابات الأتحاد الاسيوي للصحفيين.