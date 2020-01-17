شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البرتغالى يشيد بمسيرة التسامح والازدهار بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد نائب رئيس البرلمان البرتغالى فيرناندو نيجراو، بمسيرة التسامح والتنمية والتقدم والازدهار التى تشهدها الإمارات والتى باتت تعتبر قدوة لكافة دول العالم، وذكرت وكالة أنباء الإمارات ، أن ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس البرلمان البرتغالي، رئيس المجلس العالمى للتسامح الإماراتى أحمد بن محمد الجروان.

وأطلع الجروان نائب رئيس البرلمان البرتغالى على جهود المجلس فى نشر قيم السلام والتعايش حول العالم.. موضحا أن المجلس يتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام، والهيئات والمؤسسات التى تؤمن بالتعددية وقبول الآخر .



من جانبه.. رحب نيجراو باختيار لشبونة لعقد أول اجتماع للجمعية العمومية للمجلس العالمى للتسامح و السلام.. مشيدا بإنجازات المجلس ودوره فى حشد وتوحيد الجهود الدولية لدعم التسامح والسلام حول العالم عبر ما يقدمه من مبادرات لزرع ونشر قيم التسامح فى مختلف المجتمعات سعيا نحو الوصول إلى مستقبل أكثر أمنا وسلاماً للبشرية .



وأعرب عن دعمه التام وبرلمان بلاده لكل مبادرات البرلمان الدولى للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس، وجهوده نحو نشر التسامح والسلام حول العالم.. مؤكداً أهمية العمل المشترك مع المجلس وبرلمانه خدمة لمصالح السلام الدولي.