شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الدولة الثالثة الأكثر أمانا فى العالم بعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلعت دوما دولة الإمارات إلى مزيد من الاستقرار والنمو والرخاء، لأبناءها، وأيضا لزوارها على مدار العام، كونها واحدة من أهم الوجهات السياحية فى المنطقة العربية والعالم.

وبحسب موقع "نامبيو" - الذي يضم أضخم قاعدة معلومات وبيانات دولية لآراء الناس فى البلدان التى زاروها حول العالم - فإن دولة الإمارات تواصل تحقيق مراتب متقدمة فى عدد من التصنيفات العالمية التى يعدها موقع.

الامارات جاءت فى المركز الثالث بين أكثر الدول أمانا فى العالم لعام 2020، لتتفوق على اليابان وسويسرا وفنلندا وهولندا، حيث حققت 84.3 نقطة على المؤشر العام.

كذلك جاءت الإمارات متقدمة فى مؤشر تراجع مستويات الجريمة العالمية محققة 15.70 نقطة.

أما فيما يتعلق بمستوى التلوث، فجاءت دبى في المركز 182، والشارقة 185، وأبوظبي 193 على مؤشر التلوث، والذي يرتب المدن طردياً من الأعلى تلوثاً إلى الأدنى.

Advertisements

وفى مؤشرات جودة الحياة، جاءت أبوظبي فى المرتبة 70 على مؤشر جودة الحياة محققة 167.25 نقطة، وهو المؤشر الذى يقيس المدن حسب مجموعة من المعايير بما فيها القوة الشرائية، ومستويات الأمن وجودة الرعاية الصحية.

وفى مؤشر كلفة المعيشة حلت دبى في المركز 152 وهو مؤشر يعتمد فى تصنيفه على مجموعة من المعايير، حيث حققت دبى 92.69 نقطة من حيث القوة الشرائية، وهو بين الأعلى فى العالم.

فى حين حلت أبوظبى فى 186 على المؤشر، وحقق 93.34 نقطة فى مؤشر القوة الشرائية، وجاءت الشارقة في المركز 219، محققة 84.08 نقطة في معيار القوة الشرائية.