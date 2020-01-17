شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يبرز حضوره مع السيسى فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز حساب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر انستجرام، مشاركته وحضوره مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى، ناشرا مقطع فيديو خلال الفعاليات التى أقيمت أمس الخميس.

وغادر الشيخ محمد بن زايد، أمس الخميس، بعد زيارة أخوية إلى القاهرة الشقيقة، استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان فى وداعه بمطار شرم الشيخ الدولى.

وشهد الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، واستهلت الفعاليات بسباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن، كما تفقدا المعرض التراثى والثقافى لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذى يهدف إلى تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.





وفى نفس الإطار، انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات ثانى أيام سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثى، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح مشاهدة أول شوطين سباقات هجن .





وبدأت سباقات اليوم الثانى بعدد 5 أشواط لمسافة 1200 متر للهجن نوع " مفاريد"، وأعلنت انطلاقة الأشواط اللجنة الفنية للمهرجان بالاتحاد المصرى للهجن، وقامت لجنة التحكيم المكونة من: خضر جريبيع سلام التربانى رئيس اللجنة، والأعضاء عمر سلمى القرم، سارى مسلم عليان، موسى عميرة عيد والدكتور مهدى سالم سليمان.

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وشهدت فعاليات الأشواط حضور ملاك الهجن المتنافسة، ومنافسة بين المتسابقين، وتم تسابق الهجن باستخدام الراكب الألى الذى يتم توجيهه بمعرفة مالك أو مضمر "مدرب" عن بعد بواسطة الريموت كنترول.