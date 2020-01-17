شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 124 شخصًا بين مهاجرين ومهربين والقبض على 3 عناصر إرهابية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر من الجيش وحرس السواحل الجزائريين 124 شخصًا بين مهاجرين ومهربين، فى عمليات مختلفة بعدد من مدن البلاد، وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنه تم إيقاف 121 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة، بالعديد من المدن الجزائرية، بينهم 95 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم وسط البحر بصدد التوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أنه تم إيقاف ثلاثة مهربين، بمدينتى تمنراست وبرج باجى مختار، وضبط لديهم 16 مولدًا كهربائيًا، و 5 مطارق ضغط، وجهازى كشف عن المعادن، وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بمحافظتى تبسة وبومرداس، فيما دمرت عناصر أخرى ستة مخابئ للإرهابيين، بعد كشفها بمحافظة المدية.