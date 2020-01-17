غرفة المدينة تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعیة بالمدينة المنورة عن وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بعدة شركات في المدن التالیة (المدينة المنورة، والجبیل، والرياض).

بالمسمیات التالیة (فني كھرباء، وفني تمديدات صحیة، وموظف تأجیر سیارات، ُ ومدير تحصیل)، حيث اشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسیة.

ويمكن التقديم من خلال إرسال السیرة الذاتیة إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظیفة في عنوان البريد)

– (تطبیق صالح)

[email protected]

– شركة الجزيرة لتأجیر السیارات (الجبیل)

[email protected]

شركة الجزيرة لتأجیر السیارات (الرياض)

[email protected]