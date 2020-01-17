بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين لاعبين في مباراة الطائي والبكيرية

صحيفة الخليج الالكترونية

وقعت اشتباكات عنيفة بين اللاعبين في مباراة الطائي والبكيرية بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، في المباراة التي انتهت بفوز البكيرية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ونشر الإعلامي وليد الفراج مقطع فيديو للاشتباك الذي وقع بين اثنان من لاعبي الطائي مع حارس مرمى البكيرية، قبل أن يتدخل المتواجدين في الملعب لاحتواء الموقف.