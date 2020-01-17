شكرا لقرائتكم خبر عن صور القبض على مفتى داعش فى الموصل ونقله على شاحنة بسبب السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت خلية الإعلام الأمنى العراقية بإلقاء القبض على مفتى تنظيم "داعش"، المعروف بـ"أبو عبد الباري" فى الجانب الأيمن من الموصل، حيث تولى تنفيذ عمليات الإعدام وخاصة لرجال الدين، إضافة إلى تفجير جامع النبى يونس إبان سيطرة التنظيم الإرهابى على المدينة فى 2014، وقالت خلية الإعلام الأمنى فى بيان إن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحرى والمتابعة المستمرة يتمكن من إلقاء القبض على "مسؤول فيما يعرف بالشرعية ومفتى "داعش" المعروف (شفاء النعمة ) المكنى (أبو عبد الباري)".



مفتى داعش

وأشار البيان إلى أن "الإرهابى كان يعمل أماما وخطيبا فى عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية والتى كان يحرض على الانتماء لـ "داعش" ومبايعته ويثقف للفكر التكفيرى المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

Advertisements

وتابع البيان: "ويعتبر من القياديين في الصف الأول لعصابات "داعش" وهو المسؤول عن إصدار الفتاوي الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة "داعش".



مفتى داعش