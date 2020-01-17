شكرا لقرائتكم خبر عن بكى بعد سرقة دراجته فعوضه الله بـ200 ألف ريال من الأمير عبد العزيز بن فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان السعودى فايز المالكى أن الأمير عبد العزيز بن فهد، تبرع لمواطن سُرقت دراجته بمبلغ 200 ألف ريال سعودى، ظهر فى أحد المقاطع المصورة التى تداولها رواد مواقع التوصل الاجتماعى، وهو يبكى بحرقة شديدة بعد سرقة الدراجة الذى لا يملك أى وسيلة مواصلات يذهب بها لعمله سواها.

وانتشر فيديو بشكل كبير، عبر منصات السوشيال ميديا، للمواطن السعودى، الذى بكى بشدة، مؤكدا أنه لا يملك أى وسيلة مواصلات سوى هذه الدراجة التى اشتراها مستعملة بقيمة 1500 ريال سعودى، مطالبا من يعثر عليها الاتصال به لحاجته الشديدة إليها.





وفور انتشار الفيديو، تعاطف الكثيرين مع هذا الرجل، زف الفنان فاغيز المالكى، بشرى لهذا الرجل، وقال عبر حسابه على تويتر: "الأمير عبد العزيز بن فهد، يتكفل لصاحب الدباب بمبلغ 200 ألف ريال، اسأل الله أن يبارك فى رزقك ومالك وعيالك ويرحم والديك يابو تركى".

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فايز المالكى

من جانبه روى المواطن ناصر محمد حمود، الذى يعمل حارس أمن فى أحد الأسواق الشعبية، كواليس سرقة الدراجة، قائلا: "كنت أصلى وركنت الدراجة خارج المسجد، وبعد خروجى من الصرة اتفاجئت بعدم وجودها وقمت بالبحث فى المنطقة كاملة لكنى لم أجدها"، موضحا: "أول ما فكر به هو الاستمرار فى العمل أو إيه اللى هحمله، وصرت أجرى فى كل مكان لعله أحصل من سرقها لكن بدون فائدة، زادت الضغوطات فجأة وانفجرت فى البكاء بشكل غير طبيعى".

وأعرب المواطن السعودى، عن سعادته بهدية الأمير عبد العزيز بن فهد، الذى دعى له بالتوفيق فى الدنيا والأخرة ودخول الجنة من أوسع الأبواب، كما قدم الشكر للفنان فايز المالكى، الذى تعاون معه بعد الحادث، كما قدم الشكر لجميع السعوديين وكل من ساعدته بأى مبلغ حتى لو بسيط فى محنته.

وكشف المواطن ناصر حمود أنه لم يكن يمد يده لأحد، لكن ما حدث هو ضغوطات فجأة بعد سرقة الدراجة، مؤكدا أن حاجته قضيت وبزيادة ولا يحتاج المساعدة حاليا لأحد، مقدما الشكر أيضا إلى "تويتر" الذى كان سببا فى انتشار مشكلته بشكل سريع.