شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع نشاط فى الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار وتدنى الرؤية على منطقة المدينة المنورة تشمل محافظات العيص - ينبع - العلا ، ابتداءً من اليوم الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتهيب مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة بالإخوة المواطنين والمقيمين توخى الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التى تقى بعد الله من المخاطر التى تصاحب الحالات الماطرة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعى لخطورة اجتراف المياه لها، وكذلك عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المبانى الكلادينج، إضافة إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.



وأكد المتحدث الإعلامى بمديرية الدفاع المدنى بالمنطقة العميد خالد بن مبارك الجهنى أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات فى الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدنى للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات، راجين السلامة للجميع.