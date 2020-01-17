إصابات في اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى فجرا

القدس / عبد الرؤوف أرناووط / الخليج 365

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، فجر الجمعة، باحات المسجد الأقصى واعتدت على مصلين.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد واعتدت بالضرب على مصلين، ولاحقتهم حتى الأبواب.

وأضاف الشهود أن اعتداء عناصر الشرطة أدى إلى إصابات تمت معالجتها ميدانيا.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، لتأكيد تمسكهم به، ورفضهم استمرار الاقتحامات الإسرائيلية له.

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ومع انتهاء الصلاة، خرج المصلون وهم يرددون "الله أكبر"، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من الشرطة المسجد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، "مع انتهاء الصلوات في الحرم القدسي، قام مئات المصلين بمسيرة احتجاجية، رددوا خلالها نداءات قومية، وانتهكوا النظام في المكان".

وأضافت "قامت قوات الشرطة بفض المخلين بالنظام في الحرم القدسي".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.



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