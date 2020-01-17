موظف الخليج 365 المفرج عنه بمصر يصل إسطنبول

إسطنبول / عزت تاش قيران / الخليج 365

وصل مطار إسطنبول صباح الجمعة، المواطن التركي حلمي بالجي، الذي أطلقت الشرطة المصرية سراحه من بين موظفي وكالة الخليج 365 الأربعة، الموقوفين إثر عملية المداهمة.

حلمي، وهو مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الخليج 365 في القاهرة، وصل مطار إسطنبول في الساعة 08.00 (GMT+3).



وقال مراسل الخليج 365، إن بالجي استُقبل في المطار من قبل مدير العمليات الدولية في الخليج 365 مجاهد محمد صويكان، ومدير التسويق والاتصال المؤسسي في الوكالة يلماز يمان، ورئيس قسم الأخبار في مكتب الوكالة بإسطنبول جمال جوشقون، ومدير الشؤون الإدارية في مكتب الوكالة بإسطنبول صبري تشلبي أوغلو.

وأعرب بالجي عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، مديرها العام شنول قازانجي، لجهودهم المكثفة التي أدت إلى إطلاق سراحه في أقصر وقت.

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وأضاف أنه قضى لحظات صعبة، إلا أنه شعر بالدعم الكبير له من قبل الشعب التركي.

ومساء الخميس، أعلن قازانجي إطلاق سراح بالجي، أحد مظفي الوكالة الأربعة الموقوفين في مصر.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

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