“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً

صحيفة الخليج الالكترونية أتاحت المديرية العامة للجوازات، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الحصول على رقم الحدود الخاص بهم من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية. وأوضحت الجوازات عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه أصبح بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الحصول على رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بـ “أبشر”.

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