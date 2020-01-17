دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية تشمل 18 وزيرًا اختصاصيًّا.. الحكومة الجديدة في لبنان تبصر النور قريبًا

كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، الخميس، عن أن الحكومة الجديدة قد تبصر النور قريبًا. وقال خليل: نحن على عتبة تأليف حكومة من 18 وزيرا اختصاصيًا

إلى ذلك، أوضح في تصريحات من عين التينة، مقر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في بيروت، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في عملية التشكيل الحكومي التي يقوم بها الرئيس المكلف حسان دياب، قائلًا: «تقدمنا إلى حد كبير، نحن على عتبة تأليف حكومة جديدة.

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كما أضاف ان الحكومة ستتألف من ١٨ وزيرًا اعتمد فيها معايير موحدة.

يأتي ذلك فيما عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى لبنان، وترأس اجتماعًا لكتلة المستقبل.

وأصدرت الكتلة بيانًا قالت فيه إن التخبط القائم حول ولادة الحكومة، يضع المسؤولية كاملة على ‏عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف «فالحاجة الملحة هي لتأليف الحكومة، ولا يصح العودة إلى دفع البلاد وأزماتها نحو تصريف ‏الأعمال إلى ما لا نهاية، مع التأكيد على أن الرئيس سعد الحريري لم يتخلف ولن يتخلف عن ‏تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في هذا الشأن».

واتُهم الحريري من قبل فريق 8 مارس بالتخلي عن مهامه في تصريف الأعمال بعد الاستقالة، رغم الوضع السياسي المتوتر والاقتصادي المتردي.

وعلى ضوء ما يجري، شهدت بيروت يوم الثلاثاء الماضي مسيرة تحت عنوان «الإنذار الأخير» من ساحة الشهداء وسط بيروت إلى تلة الخياط؛ حيث يقطن الرئيس المكلف، للمطالبة بحكومة مستقلين في خلال 48 ساعة.

وعاد المحتجون إلى قطع طرقات في بيروت وطرقات رئيسية تربط العاصمة بالشمال والبقاع بالإطارات المشتعلة، واحتشدوا في أكثر من مدينة.

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فيديو مقدم من AFP

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