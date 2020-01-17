لبنان تعيش ليلة رعب ثانية.. و«ريا» ترفض العنف

دبي - بواسطة محمد فارس اندلعت أعمال عنف لليلة الثانية على التوالي خلال احتجاجات في لبنان ليل الأربعاء، حيث أصيب العشرات بعدما استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات.

وتجتاح لبنان موجة من الاحتجاجات السلمية في أغلبها، التي استهدفت النخبة السياسية، ودفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة في 29 من أكتوبر فيما تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية بالبلاد.

وفي ليل الثلاثاء اندلعت أعمال شغب في منطقة الحمرا في بيروت، حيث تم تحطيم واجهات بنوك ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات، وردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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واستمرت الاضطرابات حتى فجر أمس الخميس؛ عندما رشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات خارج مركز للشرطة احتجز فيه عدد من المتظاهرين منذ الليلة السابقة، فيما فرقت الشرطة الاحتجاجات بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

وقال الصليب الأحمر اللبناني: إن 45 شخصا أصيبوا وتم نقل 35 منهم للعلاج بالمستشفيات.

ونددت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بالعنف في بيان، ودعت المتظاهرين إلى التزام الطابع السلمي.

وقال البيان: إننا لا نقبل التعرض للإعلاميين والصحفيين، الذين يقومون بواجبهم بتغطية الأحداث الآنية والتطورات الحاصلة، كما لا نقبل التعرض للقوى الأمنية التي تقوم بحفظ الأمن وفرض النظام العام.

ولم يتم حتى الآن الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحريري.

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مقدم من رويترز