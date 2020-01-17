شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يصادق على قرض إيطالى بقيمة 50 مليون يورو لدعم الإدماج المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق البرلمان التونسى على قرض إيطالى بـقيمة 50 مليون يورو لدعم الإدماج المالي، بموافقة أغلبية النواب، وسيخصص القرض لتمويل مشروعين فى مجالى الزراعة والاقتصاد الاجتماعى والتضامني، ويتم سداد القرض على مدى 17 سنة، وأوضح وزير المالية التونسى رضا شلغوم أن التخفيض من المديونية فى تونس يتطلب التقليص من مصاريف الدولة وإيجاد موارد استثنائية.

يأتى هذا فيما يتزايد الحديث فى تونس عن القضية الليبية وخطورة استمرارها، فقد رفع محتجون فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس - أول أمس - لافتات تدين التدخل والعدوان التركى على ليبيا، ورددوا هتافات ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأخرى مناهضة لراشد الغنوشى رئيس حركة النهضة، وطالبوا بموقف واضح لتونس من هذه الأزمة.