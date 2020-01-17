عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أمازون وأبل ومايكروسوفت.. جوجل تدخل نادي التريليون دولار

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

التحقت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل بنادي "التريليون دولار"، لتصبح رابع عضو في التصنيف الذي يجمع الشركات العالمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 1000 مليار دولار.



ووفقا لتقارير، كسرت ألفابت، في تعاملات الخميس، حاجز التريليون دولار في رأس المال السوقي.

وتم تداول أسهم ألفابت عند مستوى قياسي بلغ 1450 دولارا للسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الخميس.

Advertisements

وارتفعت الأسهم أكثر من 8% منذ بداية هذا العام، وفقا لشبكة سي إن إن.

وتنضم شركة ألفابت إلى شركات متاجر التجزئة على الإنترنت أمازون وأبل الشركة المصنعة لأيفون وعملاق البرمجيات الأمريكية شركة مايكروسوف، لتصبح الشركة الأمريكية الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز.

وكسرت أبل حاجز التريليون دولار لأول مرة في أغسطس/آب 2018، ثم لحقت بها أمازون في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

أما مايكروسوفت فدخلت نادي التريليون دولار في أبريل/نيسان 2019.