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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد أمازون وأبل ومايكروسوفت.. "جوجل" تدخل نادي التريليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أمازون وأبل ومايكروسوفت.. جوجل تدخل نادي التريليون دولار
الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
التحقت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل بنادي "التريليون دولار"، لتصبح رابع عضو في التصنيف الذي يجمع الشركات العالمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 1000 مليار دولار.
ووفقا لتقارير، كسرت ألفابت، في تعاملات الخميس، حاجز التريليون دولار في رأس المال السوقي.
وتم تداول أسهم ألفابت عند مستوى قياسي بلغ 1450 دولارا للسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الخميس.
وارتفعت الأسهم أكثر من 8% منذ بداية هذا العام، وفقا لشبكة سي إن إن.
وتنضم شركة ألفابت إلى شركات متاجر التجزئة على الإنترنت أمازون وأبل الشركة المصنعة لأيفون وعملاق البرمجيات الأمريكية شركة مايكروسوف، لتصبح الشركة الأمريكية الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز.
وكسرت أبل حاجز التريليون دولار لأول مرة في أغسطس/آب 2018، ثم لحقت بها أمازون في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
أما مايكروسوفت فدخلت نادي التريليون دولار في أبريل/نيسان 2019.
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