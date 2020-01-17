شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يصل أثينا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليونانى قبيل مؤتمر برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا، الذى تستضيفه برلين يوم الأحد المقبل.

وأوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء الخميس أن حفتر سيجرى الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس دندياس.

هذا، ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفتر يصل أثينا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليونانى قبيل مؤتمر برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.