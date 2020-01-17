شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وأجواء رطبة غائمة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، طقسا غير مستقر، اليوم الجمعة، حيث أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية، فى العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، فى حين سيكون رطب غائم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما سيكون باردا نسبيا فى دولة البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة، كما تعاود درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس رطب يصبح صحوا إلى غائم جزئيا يتخلله هطول بعض الأمطار الخفيفة مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الغربية.

وتفصيلا ذكر المركز فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة أن الطقس، يوم الجمعة، سيكون رطبا صباحاً خاصة على المناطق الغربية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

البحرين

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أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الجمعة، سيكون باردا نسبياً مع تشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية، ويتحول إلى معتدل مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة عند المساء.