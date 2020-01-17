شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية بأنه جرى استهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية فى محافظة المثنى.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن عبوة صوتية انفجرت على عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية فى بغداد لدى مرورها على الطريق الدولى فى المثنى، دون وقوع أية أضرار.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا فى ملابساته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية فى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.