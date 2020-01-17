العراق.. السيستاني يخضع لعملية جراحية

أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الخميس، عن تعرض الأخير إلى كسر في عظم الفخذ في الرجل اليسري.
وذكر في بيان مقتضب "تعرض سماحة السيد (دام ظله) في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم ان شاء الله".
وأضاف أن "العملية ستكون بإشراف فريق طبي عراقي"، راجيا الدعاء "من المؤمنين الكرام".
المصدر: مصطفى سعدون - بغداد
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