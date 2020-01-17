لجنة رقابة المصارف اللبنانية تطلب تفاصيل تحويلات لسويسرا

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ولا تطلب المذكرة التي يعود تاريخها إلى يوم 14 يناير، من البنوك أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات، ولكنها تقول إن على البنوك تقديم المعلومات خلال أسبوع.
هؤلاء الفنانون شاركوا في تظاهرات لبنان
وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين العملاء الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم، كما لم يعد ممكنا تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.
وشهدت بيروت ليلة الثلاثاء مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين.
وتخلل المواجهات إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة.
وإثر ذلك، أعلنت قوى الأمن توقيفها "59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات".
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ومنذ 17 أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.
ويضع دياب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الخميس، اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية يعتزم تقديمها قريبا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.
شاهد أيضاً: تجدد المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في بيروت وسط استمرار الفراغ السياسي
فيديو مقدم من Euronews
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غضب يجتاح سكان الجزر اليونانية بسبب أزمة اللاجئين والسياسات الحكومية
يزداد التذمر الشعبي والغضب في الجزر اليونانية من الأوضاع الصعبة التي تخلقها أزمة اللاجئين منذ سنوات. حالياً يبدي السكان والمجالس المحلية معارضة تامة لخطة الحكومة بشأن الهجرة، في الوقت الذي تعرض فيه نائب وزير العمل نوتيس ميتاراكيس للإساءات اللفظية من قبل السكان أثناء زيارته إلى جزيرة كيوس. في كيوس حالياً يوجد 6000 مهاجر ولاجئ، في حين أن القدرة الإستيعابية الرسمية تقف عند حدود 1318 سرير. أما في ليسفوس فهناك نحو 21 ألف لاجئ ومهاجر مقابل طاقة استيعابية في حدود 4670 سريراً. أما ساموس، التي لا تصل قدرتها الاستيعابية حد الألف سرير حتى، فتحتضن 7500 شخص. هذا ما يدفع بسكان هذه الجزر للتحرك الأسبوع القادم. قال حاكم شمال بحر إيجة، كوستاس موتزوريس: "يوم الأربعاء ظهراً، ستكون هناك تجمعات مفتوحة في ميتيليني وفاثي في ساموس وكيوس. وستشمل نقل أعضاء المجالس إلى أثينا وتسليم القرارات والاحتجاجات إلى الوزراء وربما إلى مكتب رئيس الوزراء. نقابة المحامين كذلك تعهدت بالتحرك تجاه الحوادث واللامبالاة التي لوحظت، لأنه في الوقت الحالي يوجد لا مبالاة مطلقة". يشعر سكان ساموس أنهم يتحملون وطأة المشاكل السياسية في بروكسل. نائب وزير العمل وعضو الاتحاد الأوروبي عن جزيرة كيوس نوتيس ميتاراكيس قال أن البنية الحالية في كيوس لا تسمح بتطبيق سليم لقانون اللجوء الجديد.
Euronews (Ar)
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الحكومة المجرية تكافح الهجرة بالتحكم في عايادات الخصوبة والنسل
تعتزمُ الحكومة المجرية افتتاح مراكزَ لعلاج الخصوبة تقدّمُ خدماتها للمواطنين مجاناً، وذلك بهدف زيادة معدّل المواليد في البلاد التي تشهد انخفاضاً في معدّل الخصوبة، حيث وصل إلى 1.49 طفل لكل امرأة، بحسب مركز الإحصائيات الأوروبي "يوروستات". وبالفعل، اشترت الحكومة ست عيادات خاصّة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتمّ تجهيزها بحيث تقوم بعمليات تشخيص وعلاج حالات العقم وتقديم الأدوية للمواطنين، وكلّ ذلك بالمجان، في إجراء يهدفُ إلى تمكين الأزواج الذين لديهم مشاكل تتعلق بالخصوبة من إنجاب أطفال، تأمل الحكومة بأن يصل عددهم إلى 4 آلاف طفل مع نهاية العام 2022. وترى الحكومة أن مستقبل الأمة المجرية يعتمد على وقف التدهور الديمغرافي، فبعد أن اتخذت تدابير اقتصادية لتشجيع المواطنين على إنجاب المزيد من الأطفال، بدأت مؤخراً في علاج العقم الذي يعاني منها بعض المواطنين، إذ ما برحت الحكومة ترفض أن تعوّض تراجع عدد السكّان باستقدام مهاجرين، كما تفعل الكثير من البلدان، من ضمنها ألمانيا. يقول رئيس الوزراء المجري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان : "إذا كنا نريد الأطفال الهنغاريين بدلاً من المهاجرين، وإذا كان الاقتصاد المجري قادر على تأمين التمويل اللازم، فإن الحل الوحيد هو إنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال لدعم الأسر وتربية الأطفال". وفي حين أعربت الحكومة عن استعدادها لتأمين ما يلزم من إمكانات لتوفير علاج مجاني للعقم في البلاد، فإن ثمّة خبراء ينتقدون المركزية في إدارة هكذا مشاريع، تحسباً من تراجع جودة التشخيص والعلاج فيها، وهو ما أشار إليه خبير الصحة سومبر كونيتز. ويقول كونيتز لـ"يورونيوز": "إن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة عادة ما تكون أقل من تلك التي تقدمها المؤسسات الخاصة"، حسب تعبيره. ومن جهتها، ترى خبيرة الصحة، غابرييلا لانتوس أن قضية العقم لا يمكن حلّها فقط على طريق توفير الإمكانات المالية، إذ إن ثمة نقص في أعداد الأطباء الأخصائيين، خاصة أخصائيي الغدد الصمّاء وأمراض الدم. تقول غابرييلا لانتوس لـ"يورونيوز": "تقوم الحكومة بضخّ الكثير من الأموال لدعم علاجات العقم، في حين لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء المختصين في البلاد، لذا لا أعتقد بأن المراكز التي تفتتحها الحكومة ستكون قادرة على تقديم خدمات فعّالة للمواطنين، إذا لا يمكن أن نصل إلى مستويات عالية من الكفاءة دون وجودٍ لعامل المنافسة". وتضيف لانتوس: "إن قضية علاج العقم (تتعاطى معها الحكومة) على اعتبار أنها أحد الأسلحة الديمغرافية السرية، لأنها (الحكومة) تريد محاربة الهجرة ، لكنّ الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد، لن تحقق لها ما تريد". ويجدر بالذكر أن فيكتور أوربان كان أعلن في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي عن تقديم الحكومة قرضاً بقيمة تتجاوز الـ30 ألف يورو للأسر المجرية. وفي حال كان لدى تلك الأسر 3 أطفال أو أكثر، فلا يتعين عليهم سداد المبلغ، وقد تم إدراج هذه الأموال المخصصة للأسر والتي تبلغ 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبرنامج دعم الأسرة وتشجيع الولادة في بلاد انخفض عدد سكّانها لأكثر من 100 ألف نسمة خلال السنوات العشر الماضية، بسبب تراجع معدّل المواليد وأيضاً في ظل هجرة العمالة المجرية بحثاً عن رواتب أفضل خارج بلادهم.
Euronews (Ar)
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اعتقال عشرات الأشخاص في بيروت إثر تحطيم متظاهرين واجهات مصارف
اعتقلت قوات الأمن اللبنانية حوالي 60 شخصا، إثر مهاجمة متظاهرين واجهات المصارف في بيروت مساء الثلاثاء، حيث أقدم المحتجون على تكسيرها، على خلفية قيود مشددة تفرضها المصارف على المودعين الذين يريدون سحب أموالهم. في الأثناء انهمك عمال التنظيف والصيانة وسط العاصمة اللبنانية بيروت في إزالة زجاج واجهات المصارف المهشمة. فبعد توقف لأسابيع، عاد المتظاهرون إلى شوارع بيروت وعدد من المناطق، احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة جديدة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة، يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر. تنظيف وصيانة ومنذ ساعات الصباح الباكر، شاهد مراسلو فرانس برس في شارع الحمراء عمال نظافة يزيلون زجاج واجهات المصارف المتناثر أرضاً، بينما انصرف آخرون إلى كسر ما تبقى من الواجهات المتصدعة الصلبة، عبر استخدام مطرقة وأدوات أخرى. وسارعت بعض المصارف إلى تركيب واجهات جديدة. وتحوّل شارع الحمرا، الذي يضم المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي وعشرات المصارف ومؤسسات تجارية، مسرحاً لمواجهات عنيفة ليلاً تخللها رشق بالحجارة بين المتظاهرين من جهة، والقوى الأمنية من جهة أخرى، التي استخدمت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، واعتقلت عدداً منهم بعد ملاحقتهم في الأزقة. وأوقعت الصدامات جرحى في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، تم نقل عدد منهم الى المستشفيات، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان، دون تحديد العدد. وكسر المتظاهرون واجهات المصارف عبر أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها، وقساطل حديدية ومطافئ الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف الآلي وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف. قيود على عمليات السحب وحضر موظفو غالبية المصارف إلى دوامهم بشكل طبيعي، متفقدين الأضرار التي لحقت بمكان عملهم، قبل أن يستأنفوا استقبال المودعين. وبدت الحركة طبيعية في شوارع بيروت ومحيطها، فيما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية في شرق البلاد وجنوبها وشمالها. وأقفلت العديد من المدارس أبوابها. وينقم المتظاهرون على المصارف التي فرضت في الأشهر الثلاثة الأخيرة قيوداً مشددة على عمليات السحب، خصوصاً الدولار. وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم، وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم. وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية. أسوأ ازمة ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين الى الشوارع والساحات، وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية. وتحت شعار "أسبوع الغضب"، قطع المتظاهرون الثلاثاء طرقاً رئيسية في بيروت ومحيطها، وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات. وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
Euronews (Ar)
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تجدد المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في بيروت وسط استمرار الفراغ السياسي
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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة رقابة المصارف اللبنانية تطلب تفاصيل تحويلات لسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.